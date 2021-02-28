HP приобретает бренд игровой периферии HyperX у Kingston

HP объявила о приобретении бренда игровой периферии HyperX у Kingston. HP в своем ассортименте имеет известные продукты, включая гарнитуры, клавиатуры и мыши. По условиям сделки HP приобретает HyperX за 425 миллионов долларов. Сделка завершится к началу второй половины 2021 года.

Приобретение HyperX позволит HP выйти на новый уровень на рынке периферийных устройств, включая игрового сегмента, а также внедрить новые инновации для роста бизнеса. В свою очередь, компания Kingston продолжит деятельность по производству модулей памяти, SSD-накопителей и т.д.
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