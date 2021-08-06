HP выпускает 2K монитор X27q с частотой обновления 165 Гц

Монитор имеет пиковую яркость 400 кд/м2 и коэффициент контрастности 1000: 1. X27q выполнен в минималистичном дизайне в матовой отделке. Дисплей соответствует стандарту защиты глаз Eyesafe. Для плавного игрового процесса монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.
На задней панели есть аудиоразъем 3,5 мм, DisplayPort 1.4 и порт HDMI 2.0. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, высоты и поворота. Кроме того, HP X27q совместим для установки кронштейна VESA 100x100 мм.
HP X27q доступен по цене около 415 долларов.