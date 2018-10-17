HP выпустила мощные ноутбуки

В последнее время пользователи стали все активнее пользоваться ноутбуками для профессиональной работы. То есть, запускать не только фильмы и сериалы, но и монтировать видео, обрабатывать сложные базы данных и все в таком духе. Компания HP решила, что пора дать что-то невероятное своим фанатам и запустила ноутбук ZBook с невероятными характеристиками. Сюда можно поставить процессор Core i9 от компании Intel, без труда установить видеокарту Quadro P2000 и добавить оперативной памяти где-то 128 гигабайт. Конечно, такое решение обойдется в круглую сумму, ведь сами по себе комплектующие стоят больших денег, а их же нужно еще запихнуть в компактный корпус и охладить хоть как-то. Но, если вы зарабатываете на монтаже и хотите иметь мобильный вариант рабочей станции, то обязательно смотрите в эту сторону.