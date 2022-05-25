HP впервые установила в Pavilion OLED-экран

Объявив об обновлении почти всех своих ноутбуков Envy и Spectre, HP сообщила, что она также обновляет свою линейку Pavilion среднего класса новыми компонентами и функциями. Например, 14-дюймовый ноутбук HP Pavilion Plus может быть оснащен процессорами Intel Core H-серии до 12-го поколения и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 2050 4G. Вы также можете приобрести его с OLED-дисплеем с разрешением до 2,8K и соотношением сторон 16:10 вместо стандартного ЖК-дисплея, который является первым в линейке Pavilion. Если вы решите использовать его для игр или других ресурсоемких задач, два вентилятора ноутбука и две тепловые трубки помогут сохранить адекватные температуры.

HP также обновила 14-дюймовый ноутбук Pavilion x360, чтобы вы могли получить его с процессорами Intel Core U-серии вплоть до 12-го поколения. Трансформер, который может поворачиваться на 360 градусов, чтобы вы могли использовать его в качестве планшета, также может быть оснащен дополнительным компонентом Intel 5G Solution 5000 для встроенного мобильного подключения для передачи данных. Это первый потребительский ноутбук HP с физической дверцей-затвором для камеры, поэтому вам больше не нужно заклеивать ее скотчем, если вы беспокоитесь о конфиденциальности и безопасности. Говоря о камерах, оба ноутбука оснащены 5-мегапиксельной камерой с технологией HP Presence, включая AI Noise Removal. Также они оба оснащены двойными динамиками Bang & Olufsen. Весьма интересное решение за 799 долларов.
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