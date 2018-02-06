HTC Breeze готовят к анонсу

Компания HTC готовит к релизу смартфон Breeze, но это уже мало кого интересует. Дело в том, что производитель просто не может удивить своего потенциального покупателя. На протяжении уже нескольких лет компания выпускает все новые и новые смартфоны, показывает больше и больше новинок, которые никто не покупает и не собирается покупать. Вот просто задумайтесь - сколько среди ваших знакомых пользователей HTC-устройств? Среди моих - ноль. Люди уже не понимают почему они должны платить больше денег за смартфон с этим логотипом, тем более больше платить, чем за устройства других компаний. В чем преимущество того же HTC Breeze? В наличии FullScreen дисплея? Так он уже на каждом втором китайском смартфоне устанавливается в течении года, где инновация? Ждем больше информации о гаджете и обязательно все расскажем.