HTC Desire 12 стоит 185 евро

Состоялся официальный анонс мобильного телефона HTC Desire 12 и я даже не читая характеристики сразу прокрутил страничку до стоимости. Цена на HTC Desire 12 составляет 185 евро, это примерно 200 долларов, для России будет все 230-250 долларов. Что вы получаете за 200 баксов? Экран 5,5 дюймов, то есть никакого 18:9 соотношения здесь нет, картинка с разрешением HD+, то есть до FullHD не дотягивает, камеры посредственные, вполне обычный набор из оперативной памяти на 3 гигабайта и 32 гигабайт встроенной памяти. Если убрать логотип, то вы поймете, что аналог по характеристикам можно купить долларов за 100, может даже дешевле, если посмотреть на бренды вроде M-Horse. Стоит ли платить больше денег за HTC? Конечно нет, крутость бренда уже давно утеряна и сейчас ничего под этим названием нет.