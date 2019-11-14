HTC Desire 19s с процессором MediaTek Helio P22

2019-11-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - HTC Desire 19s; [69]
Компания HTC представила новый бюджетный смартфон HTC Desire 19s.

Смартфон оснастили IPS HD+ дисплеем в 6.2 дюйма и каплевидным вырезом для сельфи камеры на 16 МП.

Внутри смартфона разместили процессор MediaTek Helio P22 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

На задней стороне разместили камеру с тремя модулями с LED-вспышкой. Главный сенсор на 13 Мп, также его дополняет 5 МП широкоугольный объектив и 5 МП сенсор глубины. Там же рядом расположился сканер отпечатков пальцев.

За автономность отвечает аккумулятор на 3850 мАч. Еще главной фишкой смартфона является наличие NFC модуля для оплаты бесконтактных платежей.

Комментарии и отзывы HTC Desire 19s
OPPO K5 и его функции...
OPPO K5 и его функцииКомпания OPPO выпустила качественный бюджетный смартфон под названием K5. В характеристику смартфона вхо...
Красивая модель смартфона от Vivo iQOO ...
Красивая модель смартфона от Vivo iQOO Компания Vivo выпустила флагманский смартфон с мощной характеристикой под названием iQOO Neo. У смартфона...
Мощная новинка Motorola One Macro ...
Мощная новинка Motorola One Macro Компания Motorola выпустила флагманский смартфон под названием One Macro. В основные характеристики вход...
Redmi Note 8 в новой расцветке Cosmic Pu...
Redmi Note 8 в новой расцветке Cosmic PuКомпания Xiaomi анонсировала новую расцветку на смартфон Redmi Note 8. ...
Epic Games выпустила Battle Breakers для...
Epic Games выпустила Battle Breakers дляEpic Games выпустила новую бесплатную игру для смартфонов и компьютеров. ...
Plan 8 от создателей Counter-Strike...
Plan 8 от создателей Counter-Strike...
В Mortal Kombat 11 показали геймплей за ...
В Mortal Kombat 11 показали геймплей за Скоро в Mortal Kombat 11 добавят персонажа, а именно Синдел, жену Шао Кана. ...
Представлен смартфон-раскладушка с гибки...
Представлен смартфон-раскладушка с гибкиMotorola презентовала долгожданную новую версию своей знаменитой раскладушки RAZR V3. ...


Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5 GPS 44mmОбзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5 GPS 44mm
Обзор Biostar B450MH. Материнская плата для RyzenОбзор Biostar B450MH. Материнская плата для Ryzen
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Razer Seiren Emote. Гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с LED-экраномОбзор Razer Seiren Emote. Гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с LED-экраном
Обзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FIОбзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FI
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Ш...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. ШМониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производ...
Kyocera представила решение для промышле...
Kyocera представила решение для промышлеПринтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor