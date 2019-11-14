HTC Desire 19s с процессором MediaTek Helio P22

Компания HTC представила новый бюджетный смартфон HTC Desire 19s.

Смартфон оснастили IPS HD+ дисплеем в 6.2 дюйма и каплевидным вырезом для сельфи камеры на 16 МП.

Внутри смартфона разместили процессор MediaTek Helio P22 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

На задней стороне разместили камеру с тремя модулями с LED-вспышкой. Главный сенсор на 13 Мп, также его дополняет 5 МП широкоугольный объектив и 5 МП сенсор глубины. Там же рядом расположился сканер отпечатков пальцев.

За автономность отвечает аккумулятор на 3850 мАч. Еще главной фишкой смартфона является наличие NFC модуля для оплаты бесконтактных платежей.