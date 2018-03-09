HTC U Ultra начал обновляться до Android 8.0 Oreo

В сети появилась информация о том, что в Индии, на Тайване и в Италии стартовало обновление смартфона HTC U Ultra до Android 8.0 Oreo. Версия прошивки под номерами 2.19.400.1 или 2.19.709.2 весит 1,32 ГБ и 1,58 ГБ соответственно. Обновление включает январский апдейт безопасности.

Напомним, что представленный больше года назад HTC U Ultra получил 5,7-дюймовый основной Super LCD 5-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, вспомогательный 2-дюймовый Super LCD 5-дисплей с разрешением 160:1040 пикселей, 15-Мп фронтальную камеру, 12-Мп основную камеру UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сканер отпечатков пальцев, чипсет Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.