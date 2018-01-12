HTC U11 EYE: раскрыт дизайн, характеристики, цена и дата анонса смартфона

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился исчерпывающей информацией о смартфоне HTC U11 EYE, который раньше фигурировал в слухах под названием Harmony. Аппарат получит 6-дюймовый Super LCD3-дисплей с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3930 мАч с зарядкой по USB-C, защищенный от воды и пыли корпус из стекла и металла (стандарт IP67), технологию Edge Sense и предустановленную Android Nougat.

Официальная презентация запланирована на 15 января. Пользователи смогут выбрать между черной, серебристой и красной расцветками. Цена смартфона в Китае составит около 510 долларов. Судя по всему, тайваньский производитель и правда решил сделать ставку на смартфоны среднего уровня. Выход HTC U11 EYE идеально вписывается в подобные планы, хотя цена кажется слегка завышенной. Впрочем, давайте дождемся международного анонса и официального ценника.