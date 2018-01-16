HTC U11 EYEs официально анонсировали

Официально представлен мобильный телефон HTC U11 EYEs, который только недавно сплывал в интернете и мы говорили о том, что компания вновь наделает ошибок с ценником. Собственно, устройство представили, оно выглядит достаточно интересно и даже красиво, но вот цена, как мы и говорили, слишком высокая для такого набора функций. Стоит смартфон 500 баксов, что при наличии процессора Qualcomm Snapdragon 652 и 4 гигабайт оперативной памяти дает вам просто громадный набор приложений для развлечений, но это не топовая модель процессора, далеко не топовая. Да и 4 гигабайта ОЗУ уже не круто, тем более при стоимости в 500 долларов. Помимо этого, на тыльной стороне гаджета расположена всего одна камера, тогда как даже китайские середнячки получают две. Вот и думайте - брать новинку или не брать, особенно с такой ценой.