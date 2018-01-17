HTC U11 EYEs разочаровал пользователей

Смартфон HTC U11 EYEs вышел в анонс буквально вчера, а сегодня все уже говорят о том, что проект провалился и что мобильный телефон не интересен аудитории. Причин здесь несколько - начнем с того, что дизайн гаджета, который так любили пользователи и фанаты бренда, стал больше похож на китайские смартфоны - в нем нет ничего интересного, только логотип оставили. Плюс, при стоимости в 500 долларов начинка вполне адекватная получилась, но назвать ее лучшей на рынке никак нельзя - некоторые китайские производители дают тот же набор железа за 300 басков. И, в завершении, за примерно те же деньги можно взять смартфон от компании OnePlus и он будет намного интереснее данной новинки. Зачем покупать HTC, когда есть столько конкурентов - не совсем понятно, думаю потенциальные покупатели мыслят точно так же.