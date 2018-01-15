HTC U11 EYEs вскоре анонсируют

Пока все производители показывают свои крутые решения и смартфоны самого разного класса, компания HTC решила показать и свою новинку. Проблема лишь в том, что о смартфоне HTC U11 EYEs, а именно его планируют показать совсем скоро, ничего не известно и пользователи как-то не особо и интересуются. Знаете, когда выходит новый iPhone, то все формы забиты, все сайты пишут об этом, на каждом углу сливы, информация, фотографии. Когда компания HTC готовит к анонсу U11 EYEs, то никто даже не интересуется. Это показывает насколько бренд проиграл рынок и есть даже ощущение, что если компания и покажет что-то реально крутое, то никто этого даже не заметит, ведь взор будет обращен на другие компании. С одной стороны - печально, что так получилось, с другой - ценники у HTC и сейчас громадные, хотя их никто и не покупает.