HTC U11+ в новой версии

Наверное, многие уже забыли о том, что существует компания HTC и что она производит мобильные телефоны. Однако, пока что компания жива и готовится к выходу нового продукта - HTC U11+ в упрощенной версии. Думаю, мало кто вообще помнит о том, что это за смартфон, но компания решила немного упростить железо гаджета и продавать его по более низкой цене. Вроде как это позволит повысить количество проданных смартфонов, но есть у меня большие сомнения относительно этого. Дело в том, что популярности у HTC уже никакой нет - никто не знает что это за компания и почему за нее стоит отдавать деньги тоже объяснения нет. Это не топ бренд, это не лучшее качество и технологии. Так зачем платить за HTC U11+ достаточно большие деньги, если можно купить китайский смартфон за меньшую сумму и получить даже больше фишек и возможностей?