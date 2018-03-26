HTC U12+ будет единственным флагманом

Появилась информация о том, что мобильный телефон HTC U12+ вскоре выйдет в свет и что компания ограничится выпуском одного устройства в году. Это вполне логичное заявление, так как компания показывала массу довольно неинтересных решений, от которых пользователи только больше любили китайские аналоги. Новинка должна быть анонсирована в самое ближайшее время, после чего устройство будут активно рекламировать и продавать в течении года, вплоть до анонса следующей части. Думаю, если компания будет действовать таким образом, то вскоре пользователи вернуться на сторону HTC. Но, все еще очень сильно зависит от стоимости гаджета, который должен быть дешевле конкурентов от Apple или Samsung, иначе он просто не выдержит напора со стороны гигантов. Характеристики HTC U12+ пока не озвучиваем, они неофициальные.