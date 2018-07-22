HTC U12+ и его функции

Компания HTC выпустит мощный смартфон по своим характеристикам. Смартфон выполнен в корпусе из металла и стекла (в случае с синим мы говорим о полупрозрачном стекле на задней панели) и предлагает пользователю 6” LCD6-панель с разрешением QHD+, чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ ПЗУ (в зависимости от версии), двойную 12+16-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения и боке, аккумулятор на 3500 мАч, сканер отпечатка пальца сзади и Android 8.1 Oreo с Edge Sense 2.0 и прошивкой Sense UI. О стоимости смартфона пока неизвестно. Смартфон выполнен в корпусе из металла и стекла (в случае с синим мы говорим о полупрозрачном стекле на задней панели) и предлагает пользователю 6” LCD6-панель с разрешением QHD+, чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ ПЗУ (в зависимости от версии), двойную 12+16-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения и боке, аккумулятор на 3500 мАч, сканер отпечатка пальца сзади и Android 8.1 Oreo с Edge Sense 2.0 и прошивкой Sense UI. О стоимости смартфона пока неизвестно.