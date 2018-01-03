HTC U12 на новых фото

В интернете появилась информация о мобильном телефоне HTC U12, который вроде как компания планирует в самое ближайшее время показать пользователям. Не могу сказать, что это лучшее, что есть на рынке - дизайн явно скопировали с конкурентов по рынку и убрали все рамки, сделали дисплей 18:9 и так далее. Достаточно интересный смартфон, конечно, но есть ощущение, что цену ему загнут громадную, а китайские конкуренты при трети этой же цены будут делать точно такие же смартфоны с аналогичным дизайном корпуса. Остается лишь надеяться на то, что производитель понимает рынок и сделает стоимость более-менее адекватной для покупателя. Если нет - данный продукт так же провалиться, как и все предыдущие модели смартфонов. Ждем релиза и будем уже потом говорить о возможностях и недостатках новинки, а пока что гадать не стоит.