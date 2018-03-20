HTC U12+ на свежих фото

В интернете появились изображения нового мобильного телефона HTC U12+, который вскоре должны анонсировать официально. Разработчик решил пойти по уже проверенному пути и создал гаджет без рамок на передней панели, без логотипа спереди и все в таком духе. Смартфон смотрится более современно, стильно, если у него еще производительная начинка, в чем я не сомневаюсь, плюс имеется адекватная цена, то надо брать. Конечно, верить в низкую стоимость флагмана от этой компании проблематично, ранее производитель никогда не демонстрировал умения выпускать доступные решения. Да и прибыль от прошлых моделей HTC слишком низкая, чтобы пробовать выйти на рынок доступных гаджетов. Вот и получается, что новинка будет по цене как остальные флагманы, то есть довольно дорого. Ждем анонса и там уже поговорим более предметно.