HTC Wildfire E2 выглядит просто шикарно

Длительное время пользователи считали, что компания HTC просто умерла и больше ничего делать на рынке смартфонов она не будет. Однако на самом деле оказалось, что производитель все же делает смартфоны и на просторах интернета даже появилась информация о смартфоне HTC Wildfire E2, который вскоре должны официально показать на мировой арене. Пока что информации о гаджете крайне мало, но если подождать анонса, то есть шанс, что производитель сделал достаточно крутой гаджет за разумные деньги и пользователи будут получать от новинки только положительные эмоции. Вот только шансов на успех у HTC Wildfire E2 практически нет, как показала практика, ведь ранее компания делала довольно странные гаджеты с высокой стоимостью на рынке.