HTC будет транслировать приложения по беспроводной сети с ПК на VR

В этом году HTC предоставит Vive Focus Plus возможность осуществлять беспроводную потоковую передачу содержимого ПК на автономную гарнитуру vr с помощью Viveport Streaming. Соединение через WiFi и требует подписку на Viveport Infinity. На данный момент Vive Focus Plus может запускать ограниченное количество наименований, которые есть в Viveport M-store, но с потоковыми приложениями для ПК также доступны Viveport Infinity. Он содержит более двух тысяч приложений. Подписка также необходима для Viveport Streaming. Контент передается по Wi-Fi 5 ГГц с ПК на Vive Focus Plus. На обоих устройствах можно войти в систему с одной и той же учетной записью, и можно запускать приложения и осуществлять потоковую передачу напрямую. Производительность будет значительно лучше, чем предыдущие попытки компании.