HTC делает игровой смартфон

Появилась информация, что компания HTC планирует выпуск игрового смартфона. Это очень интересная новость, которая немного пугает. Дело в том, что дела у данного производителя смартфонов очень плохи — новый флагман раскритиковали даже те, кому занесли деньги за рекламу. Пользователи не покупают новинку с завышенным ценником, а производитель продолжает верить, что у него известное имя и этого достаточно. Вот уже года три HTC пытается выйти в плюс, но убытки так велики, что с этим уже ничего не сделаешь. А тут нам показывают новость про игровой смартфон компании. Будет ли он настолько хорош, чтобы пользователи его покупали как горящие пирожки? Думаю, что нет — даже более успешные компании не смогли добиться столь высокого уровня продаж. У HTC ситуация еще хуже, да и последние релизы вызывали массу вопросов.