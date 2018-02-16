HTC готовит Desire 12

2018-02-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - HTC Desire 12; [55]
Компания HTC постепенно умирает, но «постепенно» у нее растянулось на достаточно длительный период. Слухи о том, что производитель переживает упадок ходят уже очень давно, буквально несколько лет, а компания все выпускает и выпускает мобильные телефоны. Вот в интернете появилась новость о том, что планируется выпуск доступного смартфона HTC Desire 12, который вроде как получит дисплей 18:9 и все в таком духе. Вот только нужно понимать, что ранее смартфоны производителя никогда доступными не были и даже самые бюджетные варианты получались дороже китайских конкурентов с весьма мощной начинкой. Осталось только подождать релиза и увидеть этого очередного бюджетника, который поразит всех качеством дисплея и стоимостью как седьмой iPhone. Тогда пользователи опять пройдут мимо, а компания будет думать что сделала не так.


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