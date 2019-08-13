HTC готовит смартфон с вырезом

Многие пользователи уже успели позабыть о компании HTC, которая, как многие думают, уже давно умерла и не может производить действительно достойные решения. Однако, на просторах интернета появилась информация о том, что компания все же будет выпускать свои смартфоны в ближайшем будущем. Более того, у HTC прямо сейчас готов к релизу новый смартфон с вырезом в экране, который выглядит довольно привлекательно и будет стоит на уровне китайских конкурентов. Это, конечно, не даст компании возможности вырваться в лидеры по продажам, но хоть какой-то шанс заработать больше личных средств на создание новых устройств будет. Ждем анонса нового устройства и можно будет говорить о каких-то реальных возможностях конкурировать с другими брендами.