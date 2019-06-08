HTC готовится представить новый смартфон U19e

HTC готовится к своему мероприятию в Китае, которое состоится 11 июня. На нем, как ожидается, компания представит свой новый смартфон.

По сообщениям, HTC разрабатывает собственный флагман 5G, который будет конкурировать с Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ 5G, но в данный момент информации о нем нигде нет. Вместо этого, компания сосредоточится на предстоящем предложении среднего уровня.

Согласно более ранним утечкам, это недорогой смартфон с дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080 x 2160 пикселей, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также операционной системой Android Pie. Телефон может называться HTC U19e и будет ориентироваться на потенциальных покупателей Galaxy S10e , несмотря на разницу в вычислительной мощности.