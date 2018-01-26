HTC не покажет флагман на MWC 2018

Компания HTC пошла на достаточно рискованный, но логический, шаг. Дело в том, что в прошлом году компания выпустила свой смартфон топового уровня до релиза новой платформы Qualcomm, после чего пришлось в короткие сроки выпускать еще одну новинку уже на новом процессоре, а старый гаджет потерял свою актуальность за три месяца, что не сильно понравилось покупателям. В этом году компания решила не показывать гаджет на MWC 2018 и подождать релиза новой платформы, дабы построить свой продукт уже на этом процессоре и показать сразу флагман топового уровня. Это рискованно, так как на MWC 2018 будет показано много гаджетов, о них расскажут в интернете, а HTC останется без такой громадной и бесплатной рекламы, после чего остается лишь надеяться, что новинка компании будет реально интересной для потенциального покупателя.