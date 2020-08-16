HTC планирует выпустить бюджетный смартфон Wildfire E Lite на чипе MediaTek Helio A20

Финансовое положение компании HTC выглядит на данный момент не очень стабильно, а доходы снижаются. HTC делает все, чтобы нормализовать ситуацию и готовит новый бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite. Устройство получит мобильный процессор MediaTek Helio A20. 12-нм чип оснащен четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц в паре с графическим процессором PowerVR GE8300.

Смартфон HTC Wildfire E Lite будет иметь 2 Гб оперативной памяти. С коробки новинка будет работать на ОС Android 10. Устройство получит HD + экран с разрешением 1440 х 720 точек. Информация о камере отсутствует. Глядя на характеристики можно предположить, что телефон HTC Wildfire E Lite будет стоить примерно 75 долларов. Официальная презентация модели Wildfire E Lite состоится в текущем квартале.