HTC потеряла ценного сотрудника

Глава мобильного подразделения HTC Чиалин Чанг подал в отставку. Пока что точной информации в сети не наблюдается, есть лишь мнение, что главе отдела не сильно нравится успех компании в последнее время. Ведь, все мы знаем, что производитель продает очень мало своих смартфонов и постепенно распродает все свои патенты и технологии, которые раньше были ключевой особенностью производителя. В последней сделке весь отдел HTC перешел в Google для работы над новыми мобильными телефонами и данных о том, что именно они там будут разрабатывать, пока что нет. Зато есть мнение, что глава отдела решил не просиживать штаны за разработкой очередного провального смартфона и отправился на поиски чего-то нового и более интересного. Благо, с таким набором навыков у него есть возможность найти работу по душе.