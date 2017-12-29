HTC разрабатывает смартфон среднего уровня U11+ Life

После того как в сентябре Google приобрела часть компании HTC, последняя заявила, что не собирается покидать рынок смартфонов. Однако, как утверждает источник издания Digitimes, финансовое положение вынудит тайваньскую компанию пойти на некоторые изменения. В частности, HTC сократит количество моделей и сделает ставку на средней ценовой сегмент. В частности, в январе состоится запуск упрощенной версии полноэкранного флагмана U11+.

Напомним, что HTC U11+ оснастили 6-дюймовым дисплеем Super LCD6 с соотношением сторон 18:9, разрешением Quad HD+ (2880:1440 точек) и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, основной камерой UltraPixel 3 на 12 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп камерой для селфи, аккумулятором на 3930 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и операционной системой Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой HTC Sense. Отметим, что 3,5 мм аудиоразъем в устройстве не предусмотрен.