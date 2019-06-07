HTC в июне покажет новый смартфон

Компания HTC, о которой многие уже давно забыли, официально планирует представить нечто новое и интересное на презентации 11 июня. Пока что в сети есть только фото с анонса, которое разослали журналистам, больше никакой информации нет. Конечно, есть надежна на новый флагман или что-то в таком духе, но нужно понимать, что компания уже давно не показывала ничего достойного и выйти на уровень конкурентов ей будет очень тяжело, я бы даже сказал невероятно трудно. Но, мы будем следить за ситуацией и обязательно расскажем вам больше информации о том, что же покажет HTC, что там нового и интересного. Вполне возможно, что бренд покажет хотя бы смартфон среднего класса, который заинтересует аудиторию и позволит даже вырваться в лидеры.