HUAWEI Mate 90 RS ULTIMATE DESIGN оценен в 1940 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске премиального смартфона Mate 90 RS ULTIMATE DESIGN, главной особенностью которого стал корпус из титана с тыльной панелью из динамического решётчатого стекла. При этом толщина корпуса равна 8,4 мм, а масса – 248 граммов.

Новинка также получила 6,9-дюймовый двухслойный OLED-экран с разрешением 2848:1320 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Xuanwu Kunlun Glass, топовую платформу Kirin 9050 Pro, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ встроенной памяти, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой f/1.4–f/4.0), 40 Мп (сверхширик) и 200 Мп (телефото с с диафрагмой f/2.6), АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 18 Вт-обратной проводной и обратной беспроводной зарядок, боковой дактилоскопический сенсор, поддержку двух спутниковых систем связи и защиту от воды и пыли и в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1940 долларов.