Коробки iPhone 18 Pro Max показали на фото

Известный информатор Majin Bu опубликовал фото двух запечатанных коробок флагманского смартфона iPhone 18 Pro Max, который будет официально представлен 9 сентября. Снимки подтверждают наличие двух расцветок – темно-красной и голубой.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2868:1320 точек, кадровой частотой 120 Гц (ProMotion) и пиковой яркостью до 3000 нит, частично размещенным под дисплеем Face ID, новой 2-наномтеровой однокристальной системой Apple A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с новым главным датчиком и переменной диафрагмой (f/1.4 – f/4.0), батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной и 25-Вт беспроводной зарядок.