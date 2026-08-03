iQOO Neo11S получит батарею на 9000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне iQOO Neo11S, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali G1-Ultra MC12, дисплея с разрешением 2K, батареи ёмкостью минимум 9000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, черной, белой и зеленой расцветок корпуса, подэкранного ультразвукового дактилоскопа, а также защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.