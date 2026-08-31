HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design показали в трёх расцветках

Компания HUAWEI дала старт приему предзаказов на складной смартфон Mate XT 2 Ultimate Design, а также опубликовала изображения грядущей новинки в трех расцветках. Аппарат выйдет в черном, белом и фиолетовом цветовых вариантах. Производитель также подтвердил наличие конфигураций с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Также пользователи смогут приобрести версию Privacy Guard для защиты конфиденциальности. Самой дорогой версией будет фиолетовая. Она получит не только комплектный стилус и функцию Privacy Guard, но и 2 ТБ встроенной памяти. Официальная презентация HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design пройдет 7 сентября в Китае. Тогда и будут раскрыты все характеристики и цены.