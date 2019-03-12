HUAWEI Watch GT с 1,39-дюймовым AMOLED дисплеем и до 2 недель автономной работы

Компания Huawei выпустила Watch GT , последние умные часы компании. Они был анонсирован еще в октябре прошлого года и имеют сверхвысокое время автономной работы при низком энергопотреблении благодаря инновационному интеллектуальному алгоритму энергосбережения, который позволяет динамически переключаться между режимами производительности и эффективности, в зависимости от активности пользователя.

Часы оснащены экраном AMOLED с диагональю 1,39 дюйма (454 x 454 пикселя), конструкцией с двумя коронами из нержавеющей стали и керамическими безелями. Они имеют всестороннее спортивное отслеживание, включая упражнения в помещении, бег на открытом воздухе, альпинизм, езда на велосипеде и плавание в открытой воде. Технология мониторинга сердечного ритма TruSeen 3.0 отслеживает сердечный ритм пользователя. Watch GT использует невидимые источники света, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений пользователя во время сна. Новинка будет доступна 19 марта.