HUAWEI представила часы WATCH GT 2 Pro с титановый корпусом и сапфировым стеклом

HUAWEI представляет в России смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro — новую флагманскую модель серии WATCH GT. Прочный корпус, контроль параметров состояния здоровья, профессиональные режимы тренировок, Bluetooth-вызовы и две недели работы без подзарядки делают HUAWEI WATCH GT 2 Pro повседневным спутником для всех ценителей стиля и активного образа жизни. Цена спортивной версии часов в черном цвете составит 19 990 рублей, стоимость классической версии HUAWEI WATCH GT 2 Pro с серо-коричневым кожаным ремешком — 22 990 рублей.

Корпус HUAWEI WATCH GT 2 Pro отличается лаконичным дизайном, прочностью и качеством материалов. AMOLED-экран 1,39 дюйма выполнен из сапфирового стекла, что обеспечивает оптимальный внешний вид на протяжении всего срока службы и устойчивость к царапинам. Рамка часов сделана из титана, который выдерживает экстремальные нагрузки, но не делает устройство тяжелым - без ремешка часы весят около 52 грамм. Ремешок представлен в двух вариантах материала: фторэластомер и кожа.

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