HUAWEI представила недорогой смартфон nova Y74

Компания HUAWEI незаметно представила на глобальном рынке смартфон nova Y74 — примерно через год после выхода nova Y73. Новинка относится к бюджетному сегменту с поддержкой только 4G и, судя по характеристикам, является переименованной версией модели Enjoy 90 Plus, которая дебютировала в Китае в марте. HUAWEI nova Y74 оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением HD+ и пиковой яркостью до 850 нит. Компания официально не раскрывает процессор устройства, однако из-за сильного сходства с Enjoy 90 Plus предполагается использование чипа серии Kirin 800. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6620 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. По заявлению HUAWEI, батарея обеспечивает до 25 часов воспроизведения онлайн-видео на одном заряде.

В плане камер устройство оснащено основной 50-мегапиксельной камерой на задней панели, размещённой в квадратном модуле. Спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Смартфон работает под управлением EMUI 12 и оснащён фирменной кнопкой X Button, которая позволяет быстро запускать приложения, функции и ярлыки одним нажатием. Также предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев, да и визуально модель выглядит достаточно привлекательно. Всё же производитель делает прогресс в этом плане, с каждым разом выпуская всё более интересные модели даже в доступном ценовом сегменте. Это очень нравится потенциальным покупателям.
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