HUAWEI выпустила беспроводные наушники FreeBuds Studio с ANC

HUAWEI представила беспроводные наушники FreeBuds Studio наряду с серией Mate40.

Накладные беспроводные наушники имеют активное шумоподавление, сенсорное управление, время автономной работы 24 часа и стоят 299 евро.

Новые FreeBuds Studio от Huawei будет доступна в двух цветовых вариантах - золотом и черном. У них есть амбушюры овальной формы с мягкими амбушюрами и весят наушники около 260 граммов. Первые беспроводные наушники премиум-класса от Huawei имеют 40-мм динамический драйвер. Huawei заявляет, что это драйвер четырехуровневой схемы с диапазоном частот от 4 Гц до 48 кГц.

Кроме того, он также поддерживает аудиокодек высокого разрешения 24 бит / 96 кГц, который является кодом L2HC для высококачественной музыки и скорости передачи файлов.

Изюминкой наушников FreeBuds Studio является ANC. Huawei заявляет, что FreeBuds Studio проработает до 24 часов без подзарядки. Кроме того, он имеет быструю зарядку, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечит до 5 часов и 8 часов с включенным и выключенным ANC соответственно. Имеется аккумулятор емкостью 410 мАч, который заряжается через Type-C, а полная зарядка занимает 60 минут.
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