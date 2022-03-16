HYTE выпустила новый корпус для ПК Y60 Mid-Tower

HYTE, новый бренд компонентов для ПК и периферийных устройств, сегодня представил новый корпус Y60 формата Mid-Tower. Y60 может похвастаться стилем, не похожим ни на один другой корпус доступный на рынке.

Корпус Y60 ATX уникальной конструкции имеет безрамочную переднюю и боковую панель из закаленного стекла, состоящие из трех частей, которые обеспечивают беспрепятственный внутренний обзор слева, справа или по центру. Когда стеклянные панели сняты, скошенные молдинги на потолке и полу корпуса притягивают взгляд внутрь, создавая современную эстетику и позволяя отображать систему в формате под открытым небом. У пользователей будет возможность выбрать один из трех цветовых вариантов: белый и черный, черный, красный и черный, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашей эстетике.

HYTE Y60, предназначенный исключительно для установки и отображения графической карты (GPU) в вертикальной ориентации, оснащен вертикальным кабелем 4.0 PCIe для поддержки новейших графических процессоров. Чтобы избежать некрасивых соединений материнских плат и создать унифицированную цветовую схему, HYTE выбрала цвет индивидуального навеса, чтобы дополнить внешний вид Y60. Кроме того, Y60 позволяет устанавливать карты расширения половинной высоты, карты захвата или твердотельные накопители PCIe за вертикальным графическим процессором. Y60 был тщательно разработан с непрерывной схемой вентиляции, которая проходит через верхнюю часть корпуса, вниз по задней стороне и продолжается до внутреннего дна корпуса. В Y60 предустановлены три 120-мм вентилятора, один сзади для выдува и два в основании корпуса для приоритетного охлаждения видеокарты. Пользователи будут иметь возможность устанавливать радиаторы в двух местах с совместимостью до 280 мм сбоку и до 360 мм сверху.