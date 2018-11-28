Haier S428 стоит 30 тысяч

Официально представлен новый ноутбук Haier S428, который порадует своей стоимостью и компактностью. Разработчики отказались от толстых рамок вокруг дисплея и получили весьма удобное для транспортировки устройство. Производительности у него тоже предостаточно — процессора Intel Pentium N4200 хватит для работы с интернетом и браузером, а для чего-то большего продукт не предназначен. Главное преимущество продукта в том, что он стоит всего 30 тысяч рублей — это стоимость смартфона среднего класса, если что. За эти деньги вы получаете крутой ноутбук с отличным дисплеем, клавиатурой и компактным корпусом. Для работы идеальное решение, если покупать MacBook Air нового поколения за 120 тысяч рублей у вас нет желания. Думаю, таких пользователей будет много.