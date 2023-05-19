Характеристики AMD Radeon RX 7600 слили в сеть

Этот чип будет третьим и единственным представителем линейки RDNA 3, который использует монолитную конструкцию. Спецификации памяти полностью совпадают с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ и предоставляют максимальную пропускную способность 288 ГБ/сек. Также в программе указано, что графический процессор будет иметь 32 вычислительных блока (CU) с 2048 потоковыми процессорами (в таблице отображаются как Unified Shaders), что соответствует количеству ядер в графическом процессоре Navi 23. Новая графическая карта AMD Radeon RX 7600 будет иметь интерфейс PCIe 4.0 x8, такой же, как у NVIDIA GeForce RTX 4060, а частоты графического процессора и памяти составляют 2250 МГц в штатном режиме. Есть ещё несколько режимов, которые позволят пользователю разгонять частоту процессора, но пока что эта информация, конечно же, является просто слухом.