Характеристики AMD Radeon RX 7600 слили в сеть

Сегодня появилась первая информация о характеристиках видеокарты AMD Radeon RX 7600 с объёмом памяти 8 ГБ — эти данные опубликовало известное издание Videocardz со ссылкой на базу данных GPU-Z. Стоит сразу отметить, что в утечке информации о модели AMD Radeon RX 7600 не указывается точное название видеокарты, так как программа GPU-Z пока не поддерживает эту модель, но она способна определить остальные характеристики через прошивку BIOS. И если верить этой информации, графический процессор AMD Radeon RX 7600 будет основан на чипе Navi 33 XL и будет оснащён 8 ГБ памяти GDDR6, которая будет работать через 128-битный интерфейс шины.

Этот чип будет третьим и единственным представителем линейки RDNA 3, который использует монолитную конструкцию. Спецификации памяти полностью совпадают с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ и предоставляют максимальную пропускную способность 288 ГБ/сек. Также в программе указано, что графический процессор будет иметь 32 вычислительных блока (CU) с 2048 потоковыми процессорами (в таблице отображаются как Unified Shaders), что соответствует количеству ядер в графическом процессоре Navi 23. Новая графическая карта AMD Radeon RX 7600 будет иметь интерфейс PCIe 4.0 x8, такой же, как у NVIDIA GeForce RTX 4060, а частоты графического процессора и памяти составляют 2250 МГц в штатном режиме. Есть ещё несколько режимов, которые позволят пользователю разгонять частоту процессора, но пока что эта информация, конечно же, является просто слухом.