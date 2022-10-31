Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX слили в сеть

Примерно пару недель назад в сети появлялись слухи о том, что компания AMD планирует представить флагманскую видеокарту нового поколения, которая, теоретически, должна обладать внушительным запасом встроенной памяти. А теперь характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX слили в сеть, так что мы можем с уверенностью заявить, что новая видеокарта топового уровня от AMD получит 24 ГБ встроенной памяти — этого достаточно, чтобы конкурировать с топовыми решениями от NVIDIA. При этом, безусловно, стоит понимать, что на текущий момент объём видеопамяти совершенно не говорит о производительности видеокарты, так как мы прекрасно знаем, что есть видеокарта RTX 3060 с 12 ГБ встроенной памяти и RTX 3060 Ti с 8 ГБ встроенной памяти — и первая заметно слабее второй.

Впрочем, стоит отметить, что инсайдеры, опять же, обещают достаточно внушительную производительность видеокарты нового поколения от AMD, так как там будет тактовая частота графического процессора на уровне 3,0 ГГц, так что можно ожидать здоровую конкуренцию. Другое дело, что видеокарта такого уровня с такой производительностью будет потреблять просто море энергии, а значит, пользователю придётся отдать немало денег за блок питания и охлаждение в корпус. Но, конечно, если для вас это не проблема, то стоит подождать 3 ноября, когда производитель представит официально видеокарты нового поколения и расскажет все детали про AMD Radeon RX 7900 XTX. Эта видеокарта вполне может изменить баланс сил на рынке.