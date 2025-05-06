Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть

Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в начале июля текущего года, и накануне анонса оба устройства прошли сертификацию UL Demko в Дании, благодаря чему стали известны ёмкости их аккумуляторов. Если верить этой информации, смартфон Galaxy Z Fold7 в формате книжки получит две батареи — на 2126 мАч и 2146 мАч. Совокупная номинальная ёмкость — 4272 мАч, но, скорее всего, в маркетинговых материалах Samsung укажет типичное значение 4400 мАч — такое же, как у Fold6. То есть в этом плане ничего не изменится — с момента выхода Fold3 в 2021 году ёмкость аккумулятора в линейке остаётся на одном уровне. Более того, у Fold2 батарея была даже чуть больше — 4500 мАч.

Смартфон Z Flip7 тоже получит два аккумулятора — на 1189 мАч и 2985 мАч, что в сумме даёт 4174 мАч. Вероятно, Samsung будет позиционировать устройство с типичной ёмкостью 4300 мАч. Это на 300 мАч больше, чем у Flip6 — пусть и не кардинальное, но всё же приятное улучшение. Тем не менее, разочаровывает, что компания не повышает скорость проводной зарядки — оба смартфона по-прежнему будут поддерживать максимум 25 Вт, как Flip4 (с 2022 года) и даже Fold2 (с 2020 года). Впрочем, стоит напомнить, что у компании Samsung в целом довольно странный подход к проводной зарядке — компания упорно продолжает игнорировать более быстрые варианты, делая упор на безопасности. Хотя весь мир уже давно пошёл в сторону быстрых зарядок на 50 или даже 100 Вт, которые гораздо удобнее.