Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть

Смартфон Z Flip7 тоже получит два аккумулятора — на 1189 мАч и 2985 мАч, что в сумме даёт 4174 мАч. Вероятно, Samsung будет позиционировать устройство с типичной ёмкостью 4300 мАч. Это на 300 мАч больше, чем у Flip6 — пусть и не кардинальное, но всё же приятное улучшение. Тем не менее, разочаровывает, что компания не повышает скорость проводной зарядки — оба смартфона по-прежнему будут поддерживать максимум 25 Вт, как Flip4 (с 2022 года) и даже Fold2 (с 2020 года). Впрочем, стоит напомнить, что у компании Samsung в целом довольно странный подход к проводной зарядке — компания упорно продолжает игнорировать более быстрые варианты, делая упор на безопасности. Хотя весь мир уже давно пошёл в сторону быстрых зарядок на 50 или даже 100 Вт, которые гораздо удобнее.