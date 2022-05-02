Характеристики Google Pixel Watch слили в сеть

Судя по новым спецификациям, опубликованным изданием 9to5Google, похоже, что предстоящие Pixel Watch от Google станут флагманом, который будет конкурировать с последними моделями Samsung Galaxy Watch и Apple Watch. Согласно отчету журналистов, вы сможете получить сотовую версию носимого устройства с батареей емкостью 300 мАч. Стоит отметить, что некоторые недорогие умные часы и даже некоторые высококлассные модели, ориентированные на фитнес, зависят от вашего телефона для подключения к сотовой сети. Если слух верен и существует модель Pixel Watch с сотовой связью, это подтверждает идею о том, что Google, вероятно, не пытается сделать свои часы меньшей или более дешевой альтернативой — она хочет привлечь внимание массового рынка.

Что касается батареи, то ее физическая емкость соответствует размерам часов. Тем не менее, почти невозможно сказать, что означает этот рейтинг в миллиампер-часах, как долго часы будет работать между зарядками. Когда редактор обзоров The Verge Дэн Зайферт сравнил Apple Watch Series 7 41 мм и Galaxy Watch 4 Classic 42 мм, он обнаружил, что у них совершенно разные уровни выносливости. Когда у Galaxy Watch закончился заряд, у Apple Watch было 52 процента. Это значит, что хотя часы выглядят довольно внушительными, встроенная батарея может проигрывать конкурентам или наоборот побеждать их в тестах на длительность автономной работы. Это вполне нормальная ситуация, нужно просто подождать официальные тесты.