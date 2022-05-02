Характеристики Google Pixel Watch слили в сеть

Судя по новым спецификациям, опубликованным изданием 9to5Google, похоже, что предстоящие Pixel Watch от Google станут флагманом, который будет конкурировать с последними моделями Samsung Galaxy Watch и Apple Watch. Согласно отчету журналистов, вы сможете получить сотовую версию носимого устройства с батареей емкостью 300 мАч. Стоит отметить, что некоторые недорогие умные часы и даже некоторые высококлассные модели, ориентированные на фитнес, зависят от вашего телефона для подключения к сотовой сети. Если слух верен и существует модель Pixel Watch с сотовой связью, это подтверждает идею о том, что Google, вероятно, не пытается сделать свои часы меньшей или более дешевой альтернативой — она хочет привлечь внимание массового рынка.

Что касается батареи, то ее физическая емкость соответствует размерам часов. Тем не менее, почти невозможно сказать, что означает этот рейтинг в миллиампер-часах, как долго часы будет работать между зарядками. Когда редактор обзоров The Verge Дэн Зайферт сравнил Apple Watch Series 7 41 мм и Galaxy Watch 4 Classic 42 мм, он обнаружил, что у них совершенно разные уровни выносливости. Когда у Galaxy Watch закончился заряд, у Apple Watch было 52 процента. Это значит, что хотя часы выглядят довольно внушительными, встроенная батарея может проигрывать конкурентам или наоборот побеждать их в тестах на длительность автономной работы. Это вполне нормальная ситуация, нужно просто подождать официальные тесты.
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего разме…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего размеSamsung удалось постепенно увеличить емкость аккумулятора 44-мм Galaxy Watch4 по сравнению с его предшест…
Смарт-часы Oppo Watch Free выпустили в Европе…
Смарт-часы Oppo Watch Free выпустили в ЕвропеКомпания Oppo объявила о скором европейском релизе смарт-часов Watch Free, которые были выпущены в Китае …
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 Active…
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 ActiveXiaomi Watch S1 были анонсированы в конце 2021 года вместе с серией Xiaomi 12. Теперь просочилась спортив…
Смарт-часы NoiseFit Buzz оценены в $39…
Смарт-часы NoiseFit Buzz оценены в $39Сетевые источники сообщают о выходе умных часов NoiseFit Buzz, которые пришли на смену вышедшей в феврале…
В разработке новые умные часы OnePlus Watch…
В разработке новые умные часы OnePlus WatchХодят слухи, что OnePlus расширит свою серию Nord с новыми умными часами и парой беспроводных наушников. …
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PRO…
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PROСегодня были представлены новые умные часы GIZFIT 910 PRO. Умные часы GIZFIT 910 PRO оснащены 1,69-дюймов…
Официально: Xiaomi Watch S1 Active представят 15 марта…
Официально: Xiaomi Watch S1 Active представят 15 мартаКомпания Xiaomi объявила о том, что смарт-часы Watch S1 Active будут представлены 15 марта вместе с глоба…
Виртуальный помощник Amazon Alexa теперь доступен на умных ч…
Виртуальный помощник Amazon Alexa теперь доступен на умных чУмные часы Fossil Gen 6 теперь имеют доступ к приложению Amazon Alexa. Носимое устройство также теперь бу…
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметрОбзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor