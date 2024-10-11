Характеристики Honor X7c слили в сеть до релиза

Новый и ещё неанонсированный смартфон Honor X7c, который ранее на этой неделе активно обсуждался различными инсайдерами, сегодня был замечен в продаже у ритейлера в Казахстане — до официального анонса от самого производителя, что крайне интересно. И, конечно, информация, указанная в характеристиках на официальном сайте, достаточно подробная, так что пользователи уже сейчас примерно могут оценить возможности будущего гаджета. Например, Honor X7c оснащён 6,77-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Стоит напомнить, что ранее инсайдеры сообщали о наличии частоты в 120 Гц, но, видимо, производитель решил немного иначе.

В экране есть вырез для фронтальной камеры на 8 Мп, а на тыльной панели располагается основная камера на 108 Мп и 2 Мп (это макрообъектив, который, видимо, добавили просто для красоты, чтобы камера не была одна). Также ритейлер указывает в характеристиках процессор Qualcomm Snapdragon 685, хотя ранее инсайдеры говорили про MediaTek Helio G85. Процессор при этом работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. И, что многим понравится, устройство будет работать на операционной системе Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0. Информации о батарее на сайте ритейлера не оказалось, но предыдущие утечки указывали на аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. При этом стартует стоимость смартфона с отметки в 185 долларов — довольно недорого.
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