Характеристики Microsoft Surface Laptop 4 слили в сеть

На прошлой неделе Microsoft Surface Laptop 4 появился в отчетах бенчмарка Geekbench с процессором AMD Ryzen 5 четвертого поколения. Теперь Роланд Квандт, известный инсайдер, в отчете Winfuture.de раскрыл все характеристики будущего ноутбука. В отчете говорится, что Microsoft планирует выпустить Surface Laptop 4 в апреле 2021 года, то есть в следующем месяце. Согласно информации, полученной от дилеров, компания продолжит продавать версии ноутбука с процессорами от AMD и Intel. Однако дизайн ноутбука, скорее всего, не изменится — гаджет выглядит так же, как и Surface Laptop 3. Осталось только дождаться официального анонса и тогда можно будет говорить о ценах на новое поколение ноутбуков производителя. Сейчас об этом информации нет.