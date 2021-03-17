Характеристики OnePlus Watch слили до релиза

OnePlus уже подтвердила, что представит свои первые умные часы 23 марта. Устройство уже получило несколько сертификатов, которые необходимы перед релизом гаджета, и некоторая информация о продукте, включая дизайн, уже публиковалась инсайдерами ранее. Теперь все характеристики и функции часов OnePlus просочились в сеть до анонса. По словам инсайдера новинка будет иметь циферблат размером 46 мм, кроме того, часы будут доступны в двух цветах — серебристом и черном, а также гаджет будет доступен как в стандартном, так и в LTE-варианте. Кроме того, часы будут оборудованы датчиком пульса и мониторингом кислорода в крови (датчик SpO2). Наряду с этим OnePlus Watch сможет отслеживать ваш сон и уровень стресса. Стоимость пока что не сообщается.

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