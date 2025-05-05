Характеристики Oppo Reno14 слили в сеть

Благодаря многочисленным утечкам от весьма надёжных источников, на данный момент известно немало подробностей о будущем Oppo Reno14, который, судя по обсуждениям в социальных сетях, пользуется приличным спросом у потенциальных покупателей. И если компания сохранит привычный график с двумя поколениями Reno в год, официальный анонс новинки можно ожидать уже в июне. Также стоит отметить, что на платформе GeekBench модель с номером PKZ110 (кодовое название Oppo Reno14) была замечена с мобильным процессором Dimensity 8400 и графикой Mali-G720 MC7. Этот же смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15 — довольно необычный набор преимуществ для относительно доступного смартфона.

Что касается остальных характеристик Reno14 (пока неясно, речь идёт о базовой модели или версии Pro), предполагается наличие телеобъектива с датичком изображения на 50 Мп с 3,5-кратным зумом. Слева от неё будет расположено ещё две камеры — основная на 50 Мп с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. К сожалению, пока что это вся доступная информация по камерам, но как минимум «на бумаге» новинка выглядит интригующе. Также ожидается, что версия Pro получит алюминиевую рамку, влагозащиту по стандартам IP68/IP69, плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и, возможно, уникальную кнопку Magic Cube на левом торце устройства для быстрого запуска приложений и прочих заранее запрограммированных функций.