Характеристики Realme X50 Pro Player Edition утекли в сеть

В сети обнаружились подробности о смартфоне Realme X50 Pro Player Edition, официальный выход которого ожидается 25 мая. Итак, устройству прочат топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, 6,44-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, врезанную в угол дисплея двойную фронтальную камеру с модулями на 16 Мп и 2 Мп, основную квадрокамеру с датчиками изображения на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона равны 159:74,2:8,9 мм, а масса – 209 г. Ориентировочная цена Realme X50 Pro Player Edition составляет 470 долларов.