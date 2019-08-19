Характеристики Redmi 8 раскрыты

Что известно

Смартфон получит 6,21-дюймовый дисплей с разрешением 1520×720 пикселей и вырезом-«капелькой» для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера двойная, с датчиками на 12 и 8 Мп.

Внутри установлен процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц (какой именно — не уточняется) и емкий аккумулятор на 5000 мАч.

На выбор будет несколько конфигураций: с 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 16/32/64 ГБ хранилища, которое можно расширить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ.

Габариты модели — 156,3×75,4×9,4 мм, масса — 190 граммов.

Когда ожидать

Судя по характеристикам, вряд ли это будет Redmi Note 8. Скорее всего, более «скромный» наследник Redmi 7 — Redmi 8.Когда именно состоится официальный анонс — неизвестно, но сертификация в TENAA означает скорый выход.