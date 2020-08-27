Характеристики Samsung Galaxy M51 утекли в сеть

В базе Google Play Console и на сайте Amazon India обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M51, выход которого, как сообщает агентство IANS News, состоится уже на второй неделе сентября. Ведомства подтверждают наличие платформы Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 1080:2400 пикселей и предустановленной фирменной оболочки OneUI на основе операционной системы Android 10.

Также предыдущие слухи прочили устройству фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками, дактилоскоп на боковой панели, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, модули Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M51
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Новости:
Nokia 2.4 слили в сеть

Длительное время на просторах интернета обсуждали новость о том, что к релизу готовится смартфон Nokia 2....
Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 5 мощностью 100 Вт

Qualcomm решила представить технологию быстрой зарядки Quick Charge 5, тем самым установив новый стандарт...
Смартфон Redmi 10X 4G появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi 10X 4G, который оценен в 145 долларов за ва...
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Лучший VR-шлем. Oculus Rift SЛучший VR-шлем. Oculus Rift S
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)
Лучшая встроенная микроволновая печь. Candy MICG 25 GDFNЛучшая встроенная микроволновая печь. Candy MICG 25 GDFN
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G показали на п...
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G показали на пВ сети появились официальные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, который может похвас...
Acer выпустила изогнутый монитор Acer Ni...
Acer выпустила изогнутый монитор Acer NiКомпания Acer выпустила изогнутый монитор Acer Nitro XZ322Q с диагональю 32 дюйма. ...
Смартфон Redmi K30 Ultra показали на вид...
Смартфон Redmi K30 Ultra показали на видВ сети появились видео, на котором демонстрируется еще не представленный флагманский смартфон Redmi K30 U...
Nokia Smart TV выпустили в Индии...
Nokia Smart TV выпустили в ИндииКакое-то время назад мы активно обсуждали тот факт, что компания Nokia решила попробовать себя на рынке у...
Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL п...
Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL пКомпания iBUYPOWER представила игровые компьютеры с жидкостным охлаждением Element CL. Компьютер оснащает...
Массажное кресло для дома. GESS Bonn...
Массажное кресло для дома. GESS BonnМассажные кресла избавляют от болезней: физической усталости, боли в суставах, психоэмоционального напряж...
Внутренности Microsoft Surface Duo показ...
Внутренности Microsoft Surface Duo показВ сети появились фотографии внутреннего устройства складного смартфона Microsoft Surface Duo, который ста...
SuperSolid представила три новых IPS-мон...
SuperSolid представила три новых IPS-монSuperSolid анонсировала три новых монитора, предназначенных для геймеров и создателей контента. ...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сеть...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сетьКрупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать внимание к своим новинкам, так как уже мощ...
Infinix Smart 5 отправился в релиз...
Infinix Smart 5 отправился в релизДостаточно часто пользователи спрашивают о том, какой смартфон можно купить за разумные деньги, чтобы он ...
ASUS ZenFone 7 готовится к релизу...
ASUS ZenFone 7 готовится к релизуЖелание уменьшить габариты устройства и привлечь внимание аудитории чем-то новым привело к тому, что за п...
Бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C ...
Бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Redmi 9A и Redmi 9C, которые оценены ...
Лучший VR-шлем. Oculus Rift SЛучший VR-шлем. Oculus Rift S
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантиейОбзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor