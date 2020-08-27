Характеристики Samsung Galaxy M51 утекли в сеть

В базе Google Play Console и на сайте Amazon India обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M51, выход которого, как сообщает агентство IANS News, состоится уже на второй неделе сентября. Ведомства подтверждают наличие платформы Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 1080:2400 пикселей и предустановленной фирменной оболочки OneUI на основе операционной системы Android 10.

Также предыдущие слухи прочили устройству фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками, дактилоскоп на боковой панели, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, модули Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и быструю зарядку мощностью 25 Вт.