Производители дисплеев уже выпускают панели для iPhone 18

Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo в сентябре текущего года. Обычный iPhone 18 и iPhone Air 2, по данным надёжных инсайдеров, выйдут следующей весной. А пока что южнокорейские источники раскрыли сроки начала массового производства дисплеев для этих моделей. По данным неназванных представителей отрасли, LG Display приступит к массовому выпуску OLED-панелей для новых смартфонов Apple в конце этого года, а Samsung Display начнёт производство в январе. Один из источников пояснил, что до конца года производители сосредоточатся на более дорогих моделях Pro, Pro Max и iPhone Duo. При этом дисплеи для базового iPhone 18 и Air 2 выпускаются меньшими партиями и отличаются менее сложной конструкцией.

Оба производителя дисплеев якобы согласовывают производственные планы с учётом ожидаемого мартовского запуска смартфонов. Это совпадает с информацией инсайдера, который ещё в прошлом месяце сообщил, что iPhone 18 представят в марте одновременно с iPhone 18e. Samsung Display и LG Display будут поставлять экраны для iPhone 18, тогда как единственным поставщиком дисплеев для Air 2, предположительно, станет Samsung. Ожидается, что Apple разместит ограниченный заказ на панели для этой модели из-за прохладного приёма оригинального iPhone Air на рынке. Кроме того, компания якобы решила не менять характеристики дисплея Air 2, чтобы максимально использовать уже имеющиеся запасы панелей. Поэтому потребность в новых поставках будет минимальной.