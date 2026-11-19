Оба производителя дисплеев якобы согласовывают производственные планы с учётом ожидаемого мартовского запуска смартфонов. Это совпадает с информацией инсайдера, который ещё в прошлом месяце сообщил, что iPhone 18 представят в марте одновременно с iPhone 18e. Samsung Display и LG Display будут поставлять экраны для iPhone 18, тогда как единственным поставщиком дисплеев для Air 2, предположительно, станет Samsung. Ожидается, что Apple разместит ограниченный заказ на панели для этой модели из-за прохладного приёма оригинального iPhone Air на рынке. Кроме того, компания якобы решила не менять характеристики дисплея Air 2, чтобы максимально использовать уже имеющиеся запасы панелей. Поэтому потребность в новых поставках будет минимальной.